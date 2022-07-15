Российской чиновнице дали шесть лет колонии за взятки от предпринимателей

Экс-председатель комитета администрации Улан-Удэ получила шесть лет колонии за взятки

В Железнодорожном районе Республики Бурятия суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Улан-Удэ Анастасию Кузовлеву за коррупцию. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Женщина признана виновной по части 3 и пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса (УК) РФ. Также суд назначил ей штраф в размере четырех миллионов рублей и отсрочил реальное отбывание наказания, пока ребенку не исполнится 14 лет.

По данным ведомства, с 2018-го по 2019 год фигурантка три раза за вознаграждение помогала предпринимателям получить участки земли из региональной собственности. От первого бизнесмена она получила право требования нежилого помещения стоимостью один миллион рублей за помощь в перерегистрации участка. Второй коммерсант безуспешно пытался оформить землю под станцию техобслуживания, однако Кузовлева помогла ему за 500 тысяч рублей. Третий предприниматель за 100 тысяч рублей получил от женщины место для автомобильной стоянки.

Известно, что экс-чиновница полностью признала вину и согласилась сотрудничать со следствием.