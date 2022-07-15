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Названы объемы потерь урожая у запорожских фермеров из-за обстрелов

ВГА Запорожья сообщила, что фермеры потеряли из-за боев более 20 тысяч тонн зерна

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Объем потерь урожая у запорожских фермеров из-за боев и постоянных обстрелов с начала военной операции только за последние полторы недели составил более 20 тысяч тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Администрации Запорожской области.

Речь идет о пшенице, которая сгорает на полях из-за пожаров, вызванных взрывами снарядов и мин. Названный чиновниками объем потерь является предварительным и в реальности может быть значительно выше. «Обстрелы с украинской стороны спровоцировали горение посевов на площади не менее одной тысячи гектаров», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о задержании в Запорожской области мужчины, подозреваемого в подготовке теракта. У жителя Приазовского района изъяли четыре единицы стрелкового оружия, множество боеприпасов, гранаты и самодельное взрывное устройство.

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Алевтина Запольская
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