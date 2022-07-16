Япония объявила эвакуацию для сотни тысяч человек из-за дождей

Япония объявила эвакуацию для 138 тысяч человек на фоне рекордно сильных дождей

Япония объявила эвакуацию для 138 тысяч человек из-за угрозы оползней на фоне рекордно сильных дождей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японский телеканал NHK.

Жители разных районов страны получили рекомендацию эвакуироваться в безопасное место. Указ об эвакуации означает четвертый из пяти возможных уровней угрозы. Следующий за ним пятый уровень означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы. Правительство призывает граждан эвакуироваться до объявления пятого уровня опасности.

В префектуре Мияги в городе Исиномаки эвакуироваться предписано 8,5 тысячи человек. Людей эвакуируют на лодках. В префектуре Вакаяма в центральной Японии указание эвакуироваться получили почти 15 тысяч человек, в городе Сагамихара в префектуре Канагава рядом с Токио — 42,8 тысячи человек, в префектуре Сидзуока — более 72 тысяч человек.

Проливные дожди продолжаются в нескольких регионах Японии несколько дней. Синоптики предупреждают, что в некоторых районах за час дождей может выпасть около 50 миллиметров осадков.

Ранее десятки тысяч жителей австралийского Сиднея вынудили эвакуироваться из-за наводнения. В понедельник, 4 июля, власти приказали около 30 тысячам граждан бросить свои дома. В выходные, 2 и 3 июля, в некоторых районах штата Южный Уэльс выпала месячная норма осадков — до 350 миллиметров.