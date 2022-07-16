В Госдуме отреагировали на отмену «ЭРА-ГЛОНАСС» для ввозимых автомобилей

Депутат Колесник ожидает снижения цен на всем авторынке в связи с отменой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Отмена системы спутникового оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» для ввозимых в Россию автомобилей должна положительно отразиться на стоимости автомобилей. Такая мера необходима для удобства граждан. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на отмену «ЭРА-ГЛОНАСС» член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник.

«Покупку авто сделали бессмысленной»

Правительство упростило процедуру регистрации ввозимых из-за рубежа автомобилей, временно отменив обязательное требованию по установке на них системы спутникового оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Новый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года.

«Отмена "ЭРА-ГЛОНАСС" связана и с тем, чтобы был спрос, и с тем, что не хватает ряда комплектующих», — сообщил Колесник.

При этом депутат отметил, что упрощение ввоза автомобилей из-за рубежа должно отразиться на цене тех машин, которые уже продаются в России и через дилерские центры, и частными лицами.

Если будет спрос, то цена будет падать Андрей Колесник депутат

«В данном случае предложений будет больше, значит, будет выбор, и цена должна будет упасть. За такую цену, которая есть сейчас, покупку авто сделали бессмысленной. Но это, как говорят журналисты, — наше предположение. Потому что ситуация на рынке сейчас непредсказуемая», — сказал Колесник.

Практика десятилетней давности

Отмена системы спутникового оповещения приведет к тому, что многие россияне будут ездить за автомобилями за границу, считает депутат. Он добавил, что связано это с тем, что в России не представлено того объема машин, к которому россияне уже привыкли.

Автомобилей стало меньше выпускаться по миру в связи с мировым кризисом и в связи с санкциями, объявленными против России Андрей Колесник депутат

«Мы привыкли покупать уже определенные автомобили. Китайские автомобили в полном объеме до нас еще не дошли. Свои автомобили мы ввиду объективных причин по отсутствию комплектующих в полной мере тоже не видим», — объяснил депутат.

Андрей Колесник напомнил, что ранее такой перегон автомобилей уже был популярен в России. «Еще 10 лет назад мы ездили за автомобилями в другие страны. Другой вопрос, что раньше машины привозили владельцам автосалонов. Была более цивилизованная история. Но сейчас вообще все со стороны Запада идет не очень цивилизованно», — заключил он.

Ранее министр промышленности и торговли и вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что продажи и производство автомобилей в России сократятся примерно наполовину в 2022 году. По его словам, восстановление рынка и производства может быть простимулировано с помощью электрокаров. «Не требуется ни двигатель внутреннего сгорания, ни трансмиссия, ни мосты. Это оптимизирует сроки запуска новых производств», — сказал Мантуров.

16 июня президент России Владимир Путин поручил обеспечить достаточное предложение легковых автомобилей в России. «Задача — насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко возросли в этом году», — сказал Путин.