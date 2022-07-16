Российский посол резко оборвал британского журналиста за провокационные вопросы

Посол России в Британии Келин жестко осадил журналиста Sky News Мурнагана

Российский посол в Великобритании Андрей Келин резко оборвал журналиста Sky News Дермота Мурнагана за провокационные вопросы о спецоперации на Украине. Интервью дипломата опубликовано на сайте британского телеканала.

Келина попросили прокомментировать ситуацию на Украине. Российский дипломат указал на удары украинских военных по объектам гражданской инфраструктуры. В какой-то момент его прервал журналист, попытавшийся обвинить Россию в ударах по мирным жителям. Келин жестко осадил репортера. «Не перебивайте меня. У нас был уговор. Если вы будете продолжать перебивать меня, я прекращу интервью», — предупредил он.

15 июля Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи со смертью британского наемника Пола Ури, попавшего в плен в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечалось, что ведомство вызвало посла, чтобы «выразить глубокую обеспокоенность» из-за сообщений.