В российском городе 16 человек пострадали в аварии с автобусом

В Северодвинске в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 16 человек

В Северодвинске Архангельской области в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика пострадали 16 человек. Об этом сообщили в региональном главке МВД России, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что ДТП на перекрестке улиц Советская и Железнодорожная в российском городе произошло в субботу, 16 июля, в первой половине дня. Сообщение об аварии поступило в полицию в 11:45.

«По предварительным данным, водитель рейсового пассажирского автобуса — мужчина 1976 года рождения — не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем "КамАЗ"», — сообщили в МВД.

Травмы получили 16 человек, из них шесть человек получили необходимую медицинскую помощь на месте аварии, еще десять были госпитализированы в местные больницы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа ОМВД России по городу, причины и детали аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области два человека погибли в ДТП с участием шести машин. По предварительным данным, погибшими оказались мужчины, менявшие колесо у автомобиля на обочине. Они не выставили знак аварийной остановки, из-за чего при перестроении их задавил автомобиль Lada.