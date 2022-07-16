Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском городе 16 человек пострадали в аварии с автобусом

В Северодвинске в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 16 человек

Фото: Shutterstock

В Северодвинске Архангельской области в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика пострадали 16 человек. Об этом сообщили в региональном главке МВД России, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что ДТП на перекрестке улиц Советская и Железнодорожная в российском городе произошло в субботу, 16 июля, в первой половине дня. Сообщение об аварии поступило в полицию в 11:45.

«По предварительным данным, водитель рейсового пассажирского автобуса — мужчина 1976 года рождения — не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем "КамАЗ"», — сообщили в МВД.

Травмы получили 16 человек, из них шесть человек получили необходимую медицинскую помощь на месте аварии, еще десять были госпитализированы в местные больницы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа ОМВД России по городу, причины и детали аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области два человека погибли в ДТП с участием шести машин. По предварительным данным, погибшими оказались мужчины, менявшие колесо у автомобиля на обочине. Они не выставили знак аварийной остановки, из-за чего при перестроении их задавил автомобиль Lada.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Байдену предрекли импичмент при одном условии
Конфликт со стрельбой на западе Москвы попал на видео
В ЛНР сообщили о захвате оружия образца НАТО
Администрация Запорожья запланировала экспортировать крупную партию зерна морем
В Минпромторге высказались о будущем IKEA и Zara в России
Саудовский принц ответил на обвинения в причастности к убийству Хашкуджи
В Совфеде объяснили опасность антироссийской политики США для Европы
В российском городе 16 человек пострадали в аварии с автобусом
Япония объявила эвакуацию для сотни тысяч человек из-за дождей
Журналистка назвала состав женской сборной Англии «слишком белым»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.