Водитель Lada Granta влетел в группу трех мотоциклистов в Башкирии

Глава ГИБДД Башкирии Севастьянов: на трассе Уфа-Оренбург Lada влетела в трех мотоциклистов

На трассе Уфа-Оренбург водитель легкового автомобиля Lada Granta влетел в группу из трех мотоциклистов, сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. Подробностями массового ДТП он поделился в своем Telegram-канале.

По его словам, на 241-м километре трассы Уфа-Оренбург житель Башкирии, управлявший легковым автомобилем модели Lada Granta, хотел совершить обгон большегрузного автомобиля, для чего выехал на встречную полосу двухполосной дороги. Завершить маневр он не успел и на большой скорости врезался в двигавшуюся ему навстречу колонну мотоциклистов.

В результате лобового столкновения пострадали водители трех мотоциклов, продолжил начальник ГИБДД Башкирии. По его словам, двое из них госпитализированы: тяжелые травмы получили 40-летний житель Стерлитамака, ехавший на мотоцикле Harley-Davidson, и 30-летний водитель мотоцикла Suzuki. О состоянии байкера, управлявшего Yamaha, не сообщается.

Ранее сообщалось, что из-за сильной песчаной бури в пятницу, 15 июля, на северо-западе США произошла крупная авария. В результате ДТП с участием 21 автомобиля умерли по меньшей мере шесть человек, количество пострадавших неизвестно.

