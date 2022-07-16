Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Водитель Lada Granta влетел в группу трех мотоциклистов в Башкирии

Глава ГИБДД Башкирии Севастьянов: на трассе Уфа-Оренбург Lada влетела в трех мотоциклистов

Кадр: Telegram-канал «Владимир Севастьянов»

На трассе Уфа-Оренбург водитель легкового автомобиля Lada Granta влетел в группу из трех мотоциклистов, сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. Подробностями массового ДТП он поделился в своем Telegram-канале.

По его словам, на 241-м километре трассы Уфа-Оренбург житель Башкирии, управлявший легковым автомобилем модели Lada Granta, хотел совершить обгон большегрузного автомобиля, для чего выехал на встречную полосу двухполосной дороги. Завершить маневр он не успел и на большой скорости врезался в двигавшуюся ему навстречу колонну мотоциклистов.

В результате лобового столкновения пострадали водители трех мотоциклов, продолжил начальник ГИБДД Башкирии. По его словам, двое из них госпитализированы: тяжелые травмы получили 40-летний житель Стерлитамака, ехавший на мотоцикле Harley-Davidson, и 30-летний водитель мотоцикла Suzuki. О состоянии байкера, управлявшего Yamaha, не сообщается.

Ранее сообщалось, что из-за сильной песчаной бури в пятницу, 15 июля, на северо-западе США произошла крупная авария. В результате ДТП с участием 21 автомобиля умерли по меньшей мере шесть человек, количество пострадавших неизвестно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Сенатор назвал самый быстрый способ вернуть контакты с Европой
Водитель Lada Granta влетел в группу трех мотоциклистов в Башкирии
США обязались не допустить появления у Ирана ядерного оружия
Начато расследование по факту пропажи вертолета на Камчатке
В Москве осквернили могилу двойного агента КГБ и ФБР
Тарасова осадила предложившего приравнять смену гражданства к госизмене депутата
В США рассказали об опасениях Украины на фоне «раскола» на Западе
Россиянам напомнили о потенциальной опасности мороженого и кондиционеров
Российский политолог заявил о стремлении США повторить победу над СССР в 80-х
Охранник выстрелил в женщину из пистолета в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.