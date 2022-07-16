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Эрдоган обсудил с Макроном создание коридора для экспорта украинского зерна

Президенты Турции и Франции Эрдоган и Макрон обсудили вопросы создания зернового коридора
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Xinhua/ Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном вопросы создания коридора для экспорта украинского зерна. Об этом сообщается на странице администрации турецкого лидера в Twitter.

«Президент Эрдоган обсудил процесс создания в Стамбуле координационного центра по экспорту зерна с Украины, отметив, что он будет управляться представителями Турции, России, Украины и ООН», — отмечается в заявлении.

Эрдоган указал, что скорейшая реализация плана вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины позволит существенно облегчить решение вопросов мировой продовольственной безопасности.

Итогом четырехсторонних переговоров между представителями России, Украины, Турции и ООН 13 июля стало решение создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна. Стороны договорились о формировании механизмов совместного контроля судоходства, чтобы обеспечить безопасность на маршруте следования торговых судов.

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Марина Совина
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