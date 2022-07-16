Эрдоган обсудил с Макроном создание коридора для экспорта украинского зерна

Президенты Турции и Франции Эрдоган и Макрон обсудили вопросы создания зернового коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном вопросы создания коридора для экспорта украинского зерна. Об этом сообщается на странице администрации турецкого лидера в Twitter.

«Президент Эрдоган обсудил процесс создания в Стамбуле координационного центра по экспорту зерна с Украины, отметив, что он будет управляться представителями Турции, России, Украины и ООН», — отмечается в заявлении.

Эрдоган указал, что скорейшая реализация плана вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины позволит существенно облегчить решение вопросов мировой продовольственной безопасности.

Итогом четырехсторонних переговоров между представителями России, Украины, Турции и ООН 13 июля стало решение создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна. Стороны договорились о формировании механизмов совместного контроля судоходства, чтобы обеспечить безопасность на маршруте следования торговых судов.

