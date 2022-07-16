Путин поздравил участников Международной математической олимпиады

Путин назвал подготовку сборной России на Международной математической олимпиаде блестящей

Президент России Владимир Путин поздравил участников 63-й Международной математической олимпиады, проходившей в Норвегии. По его словам, российская сборная оказалась блестяще подготовлена, сообщает РИА Новости.

«От души поздравляю вас с отличным выступлением на 63-й Международной математической олимпиаде. Искренне рад, что российские школьники продемонстрировали блестящую подготовку, сплоченность команды и победный настрой. Завоеванные вами медали — заслуженная награда за ваш талант, упорный труд, твердый характер и целеустремленность», — сказано в поздравительной телеграмме от главы государства.

Путин напомнил, что российских школьников поддерживали их тренеры, педагоги и близкие. Он отметил, что участникам удалось в очередной раз показать высокое качество математического образования в стране и пожелал им достигать новых успехов в учебе.

Ранее стало известно, что школьники, победившие во втором сезоне всероссийского конкурса «Большая перемена», 19 июля отправятся покорять Северный полюс. Просветительская десятидневная экспедиция получила название «Ледокол открытий». Ее участниками станут 70 детей.