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69-я параллель

Российские школьники покорят Северный полюс

Победители конкурса «Большая перемена» 19 июля отправятся в экспедицию на Северный полюс

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Школьники — победители второго сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» из разных уголков страны — 19 июля отправятся покорять Северный полюс. Об этом сообщается на федеральном портале российского образования.

Просветительская десятидневная экспедиция получила название «Ледокол открытий». Ее участниками станут 70 детей. Стартовать они будут из Мурманска.

На борту судна школьников будут знакомить с историей освоения Арктики и уникальной природой северных морей. Они вживую пообщаются с известными полярниками, увидят передовые технологии ледокольного флота России, а также высадятся на географической точке северной макушки земли и установят там российский триколор.

«Вы одним фактом своего участия в этом проекте прикасаетесь к великой истории превращения России в самую большую, самую значимую державу в мире», — обратился к детям российский министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В апреле стало известно, что ученые из Самарского национального исследовательского университета имени Королева разработали наноспутник SamSat-ION для мониторинга состояния ионосферы — он будет полезен для освоения Арктики и Антарктики.

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Евгения Куликова
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