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Российского экс-следователя осудили за поджог здания отдела СКР в Новой Москве

Суд приговорил экс-следователя Митасова к 5 годам условно за поджог здания отдела СКР

Фото: pixabay.com

Щербинский суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего следователя по особо важным делам следственного отдела по Новой Москве Главного следственного управления Следственного комитета России по столице 44-летнего Максима Митасова и его пособников за поджог здания отдела СКР. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Следствием и судом установлено, что мае 2017 года экс-следователь организовал поджог Маратом Зейдовым при пособничестве Риада Мамедова здания следственного отдела в Новой Москве с целью повредить и уничтожить имущество, а также уголовные дела, находившиеся в производстве следователей, чтобы воспрепятствовать их расследованию. В результате было повреждено здание следственного отдела, уничтожено имущество отдела и личное имущество следователей.

Суд приговорил Митасова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Он также на три года лишен права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

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39-летнего Зейдова приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Такое же наказание получил 38-летний Мамедов. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски от администрации поселения Сосенское на сумму более 6,1 миллиона рублей и ГСУ СК России по Москве на сумму более 334 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Процесс по делу начался в октябре прошлого года. По мнению следствия, поводом для совершения поджога послужила ссора Митасова с руководителем, который заставлял его работать сверхурочно, несмотря на ухудшение состояния здоровья (Митасов перенес операцию по трансплантации почки и получил инвалидность, у него обострились хронические заболевания).

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Марина Совина
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