Суд начал процесс по делу о поджоге здания отдела СКР в Новой Москве

Щербинский районный суд начал процесс по делу о поджоге здания отдела Следственного комитета России (СКР) в Новой Москве в мае 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В частности, 26 октября суд продлил на три месяца сроки избранных фигурантам дела мер пресечения. Следующее заседание запланировано на середину ноября.

Подсудимыми являются экс-сотрудник данного отдела СКР, бывший следователь Максим Митасов, а также его сообщники Риад Мамедов и Марат Зейдов. Все фигуранты дела признают вину в поджоге, однако не согласны с обвинением в препятствовании правосудию: по их словам, они не хотели уничтожать уголовные дела. Кроме того, подсудимые не согласны с размером вмененного им ущерба.

Как считает следствие, организатором преступления является Митасов. Уточняется, что поводом послужила ссора с руководителем, который заставлял его работать сверхурочно, несмотря на ухудшение состояния здоровья (Митасов перенес операцию по трансплантации почки и получил инвалидность, у него обострились хронические заболевания).

Ранее сообщалось, что Московский областной суд начал процесс по делу киллеров из Ореховской ОПГ. Фигурантов дела обвиняют в 14 убийствах и 8 покушениях, незаконном обороте оружия и боеприпасов, участии в преступном сообществе и бандитизме. Рассмотрение дела затянулось, в частности, из-за трудностей с отбором присяжных.