Очевидец рассказал подробности о стрельбе у парка «Сказка»

Очевидец рассказал, что после стрельбы у парка «Сказка» стрелявший спокойно уехал с места

В ночь на 16 июля в Москве в парке «Сказка» проходила вечеринка, которая завершилась потасовкой и стрельбой. В беседе с «Лентой.ру» очевидец рассказал, что после стрельбы около парка стрелявший спокойно уехал с места, и поделился другими подробностями конфликта.

Очевидец сообщил, что ранним утром около входа в парк «Сказка» между несколькими мужчинами завязалась потасовка.

«Когда я выходил из парка, увидел, что какие-то люди быстро шли к парковке. В это время мужчина, который впоследствии стал жертвой, прошел мимо меня и шел целенаправленно к ним. Дальше началась драка и какая-то беготня вокруг машин. Было непонятно, что происходит. А потом произошел первый выстрел. Всего их было три или четыре. Мужчина, в которого попали, скорее всего, был охранник. После очередного выстрела он упал, а нападавший стал бить его ногами», — сказал свидетель.

Был еще третий мужчина, который принимал участие в драке и избивал, предположительно, охранника, но после выстрелов он побежал к парковке, рассказал очевидец.

«Он побежал к парковке, к машине бизнес-класса, выехал на ней на дорогу и ждал, пока его друг закончит. А тот поглумился и спокойной походкой пошел мимо всех нас и машин. Потом он сел в авто, и они уехали», — сообщил свидетель.

Также очевидец добавил, что машина скорой и полицейские прибыли на место быстро. «Первые приехали полицейские — где-то через минут пять. Скорая приехала следом — минут через семь. Охранник все это время лежал на дороге, но было видно, что он дышал», — рассказал он.

По сообщения МВД, 16 июля мужчина получил травмы в результате конфликта со стрельбой. «В полицию поступила информация о том, что на ул. Крылатская, у входа в парк, с ранением головы лежит мужчина. Незамедлительно информация была передана всем нарядам полиции, работающим в системе единой дислокации. Предварительно установлено, что между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону другого мужчины, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Пострадавший, 35-летний мужчина, был госпитализирован, а двух участников конфликта правоохранители задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий.