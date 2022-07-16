Вероятность импичмента Байдена оценили

Политолог Ярыгин считает, что импичмент Байдену не грозит

Импичмент президенту США Джо Байдену не грозит, потому что на данный момент для этого нет никаких оснований, считает доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного Университета Григорий Ярыгин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность импичмента.

Президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы в Сенат и Палату представителей 8 ноября. Так считают журналисты издания Newsweek. Отмечается, что демократы могут столкнуться с серьезными потерями на решающих промежуточных выборах. Если партия Байдена потеряет контроль над обеими палатами, то президенту может грозить импичмент, предрекли журналисты.

«Есть вероятность, что демократы потеряют контроль и за Палатой представителей, и за Сенатом, однако вряд ли это вызовет процедуру импичмента, если только не вскроется какая-нибудь тяжелая информация в отношении самого президента. В отношении Байдена такой информации или критичных действий не наблюдалось», — считает Ярыгин.

Компромат на сына президента США не является основанием для импичмента самого Джо Байдена, подчеркнул эксперт.

«Все, что связано с его сыном и до президентской кампании, и во время президентской кампании не помещало Байдену и не создало поводов для импичмента», — добавил он.

Политолог-американист уверен, что оснований для импичмента президента США сегодня нет, однако загадывать на полгода вперед не стоит.

«На данный момент я бы не строил таких конспирологических прогнозов. Кто знает, что может быть основанием для импичмента через полгода. Но сейчас, мне кажется, что таких оснований нет», — заключил Ярыгин.

Даже все указания на состояние здоровья президента США не являются такими критичными, чтобы вызвать процедуру импичмента Григорий Ярыгин политолог-американист

Процедура импичмента может быть инициирована простым большинством голосов в Палате представителей, но президент может быть отстранен от должности только большинством в две трети голосов в Сенате. Этого никогда не случалось.

В отношении бывшего президента США Дональда Трампа дважды начинали процедуру импичмента — в 2020 и 2021 годах. В обоих случаях Сенат оправдывал его.