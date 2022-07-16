Замглавы Херсонской области прокомментировал приговор его бывшей коллеге

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов назвал расправой приговор его экс-сотруднице

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов высказался о приговоре, который вынесли власти Украины его бывшей коллеге. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Стремоусов прокомментировал ситуацию с экс-сотрудницей и рассказал, что она работала главным редактором информагентства «Таврия ньюс» в Ивано-Франковске. Имя сотрудницы он не назвал. При этом сам замглавы ВГА региона являлся директором и собственником этого издания.

«Действительно, у меня был редактор из Ивано-Франковска. Она действительно была гражданкой России. И, честно говоря, это политическая расправа над ней из-за того, что человек был каким-то образом со мной связан. Она была главным редактором моего информационного агентства в Ивано-Франковске», — признал он.

По словам Стремоусова, после начала спецоперации России на Украине он не общался с экс-коллегой.

«Мы с ней общались до 24 февраля. После этого я ни с кем из своих коллег не выходил на связь, хотя у меня по всей Украине было около 5000 человек. <...> Мне очень прискорбно, что она получила пять лет, хотя она вообще не имела никакого отношения к <...> моей нынешней деятельности», — заключил он.

16 июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что помощницу Стремоусова задержали в Ивано-Франковске и приговорили к пяти годам лишения свободы. Спикер СБУ Артем Дехтяренко заявил, что, находясь в Прикарпатье, женщина «координировала информационную подрывную деятельность агентурной сети», созданной в пользу российских спецслужб и распространяла в сети призывы к восстановлению СССР. Имя задержанной не раскрывается, при обыске у нее обнаружили российский паспорт.

