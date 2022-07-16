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В Госдуме захотели объявить Байдена в международный розыск

Депутат Госдумы Шеремет предложил объявить президента США Байдена в международный розыск

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президента США Джо Байдена следует объявить в международный розыск за его политику по «спонсированию неонацизма». С таким предложением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

По словам политика, он хотел бы привлечь американского лидера к ответственности как международного преступника, поскольку именно действия Байдена привели к развязыванию военного конфликта на Украине.

«США под прикрытием демократических ценностей использовали Украину и украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических амбиций и желании ослабить Россию», — пояснил Шеремет, подчеркнув, что вся вина за происходящее в настоящее время на Украине лежит именно на Вашингтоне.

Ранее в июле Шеремет назвал два условия для окончания российской спецоперации на Украине. По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обязаны сложить оружие, а к власти в Киеве должны прийти настроенные на развитие самодостаточного и нейтрального государства люди.

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Варвара Кошечкина
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