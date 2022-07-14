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В Госдуме назвали два условия окончания спецоперации на Украине

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что для окончания спецоперации ВСУ должны сложить оружие

Фото: РИА Новости

Для окончания спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сложить оружие, а к власти в Киеве должны прийти настроенные на развитие самодостаточного и нейтрального государства люди. Такие два условия назвал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, слова которого передает РИА Новости.

«Мы не позволим, чтобы по соседству с нами находилось неофашистское образование, способное нести угрозу нашей стране. Мы не сможем жить с фашистами и террористами под боком», — заявил он.

Шеремет подчеркнул, что Россия хочет видеть сильную и добрососедскую Украину, а не поле для опытов по удовлетворению геополитических амбиций стран Запада.

Депутат добавил, что народ заслуживает самодостаточную Украину, которой можно гордиться, и «Россия сделает все возможное, чтобы западные страны больше не смели лепить из нее человеконенавистнический и нацистский проект».

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев прекратит боевые действия только в том случае, если российские войска покинут территорию страны. Он подчеркнул, что речь идет о землях, которые были зафиксированы как украинские после 1991 года.

В свою очередь, крымский депутат Юрий Гемпель, реагируя на слова Данилова, почеркнул, что Киев не в том положении для выдвижения подобных условий. «Диктовать условия будет только Россия и не только Украине», — заявил он.

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Константин Лысяков
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