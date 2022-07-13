На Украине назвали условия прекращения боевых действий

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Киев прекратит бои в случае ухода России

Киев прекратит боевые действия лишь в том случае, если российские войска добровольно покинут территорию Украины. Такое условие назвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов, передает РИА Новости.

«Если агрессор добровольно покинет нашу землю, тогда мы сразу прекратим воевать. Но для этого враг должен отсюда убраться, со всех земель, которые у нас были зафиксированы после 1991 года. Это является аксиомой», — заявил Данилов.

Он также подчеркнул, что если Россия этого не сделает, то иного пути решения конфликта, кроме как военного, не будет.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены отбить у российской армии утраченные регионы. По словам министра, главная цель Киева — возвращение «полного суверенитета».

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