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Администрация Запорожья запланировала экспортировать крупную партию зерна морем

ВГА Запорожской области сообщила о планах экспортировать 100 тысяч тонн зерна морем

Фото: Shutterstock

Запорожская область планирует экспортировать морским путем крупную партию зерна и уже приготовила корабли для погрузки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации региона Евгения Балицкого.

Речь идет о как минимум 100 тысячах тонн зерна, их планируют вывезти через порт Бердянска.

«Четыре крупных корабля стоят на рейде, готовы к загрузке», — рассказал Балицкий. Он уточнил, что доставка зерновых осуществляется по железной дороге. Более 100 вагонов уже отправили к порту.

«Еще заключен контракт на 150 тысяч тонн зернового трейдера», — добавил чиновник.

Ранее администрация Запорожской области раскрыла потери фермеров в урожае из-за боев и постоянных обстрелов с начала военной спецоперации. Речь идет о пшенице, которая сгорает на полях из-за пожаров, вызванных взрывами снарядов и мин.

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Алевтина Запольская
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