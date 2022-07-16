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Российские следователи запросят у Минобороны России данные о преступлениях ВСУ

СКР запросит у МО РФ данные о преступлениях ВСУ в Краматорске, Николаеве и Торецке

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) намерен изучить данные о преступлениях украинских силовиков в ряде городов в отношении мирного населения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователи намерены запросить у Минобороны России информацию, касающуюся использования украинскими вооруженными формированиями объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

В частности, известно, что в Краматорске вооруженные подразделения дислоцировались на территории детского сада, а в Николаеве опорные пункты располагаются в жилых домах, из которых не эвакуированы люди. В Торецке Вооруженные силы Украины (ВСУ) обустроились в школе: там размещены склады, а в спортзале находятся мирные граждане.

В Одесской области силовики требуют от госслужащих, угрожая увольнением, сообщать сведения о родственниках, проживающих в России и недовольных действиями политического руководства Украины. Пророссийски настроенных граждан увозят в неизвестном направлении.

Украинская артиллерия, размещенная на железнодорожном вокзале Славянска, обстреляла центральный рынок. При этом местным СМИ украинская сторона заявила, что удары были нанесены российскими войсками.

СКР даст правовую оценку действиям украинских силовиков.

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Любовь Ширижик
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