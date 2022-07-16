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Минпромторг задумал отменить НДС для одной категрии товаров

Минпромторг изучает целесообразность отмены НДС для социально значимых товаров

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Минпромторг совместно с Минфином, Минэкономразвития и другими ведомствами изучает целесообразность отмены налога на добавленную стоимость (НДС) для социально значимых товаров. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Его слова приводит ТАСС.

«В рамках обсуждения между Минфином, Минпромторгом, Минэком и другими заинтересованными ведомствами <…> сейчас оценивается целесообразность и самое главное — последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать - приведет ли это к снижению цен или нет <…>», — пояснил замминистра.

Евтухов также напомнил, что крупнейшие ретейлеры ранее уже приняли добровольное решение ограничить повышение торговой наценки на социально значимые товары в пределах пяти-десяти процентов.

«Учитывая реальную текущую ситуацию, нужно все проанализировать, взвесить, и тогда уже принимать решение — отменять НДС или нет», — сказал Евтухов. При этом он отметил, что окончательное решение будет принимать Минфин.

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Марина Совина
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