После стрельбы на западе Москвы возбудили дело о покушении на убийство

СКР задержал стрелявшего на западе Москвы, возбуждено дело о покушении на убийство

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после стрельбы, устроенной мужчиной на западе Москвы, подозреваемый задержан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении ведомства.

Мужчине вменяется покушение на убийство. По данным следствия, утром 16 июля на проезжей части на улице Крылатская у парковой зоны между мужчинами произошел конфликт. Один из них избил второго, а затем достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. После этого стрелок скрылся.

Получившего ранение мужчину госпитализировали. В больнице ему оказывают необходимую помощь.

По горячим следам подозреваемого задержали. Им оказался мужчина 1977 года рождения. «Подъем» указывает, что оба участника конфликта — уроженцы Ингушетии.

С задержанным работают следователи. Также они допрашивают свидетелей и очевидцев конфликта.

В прокуратуре Москвы, взявшей под свой контроль расследование дела, сообщили «Ленте.ру», что стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения.