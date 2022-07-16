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В Минпромторге высказались о планах IKEA продать торговые точки в России

Замглавы Минпромторга Евтухов: IKEA не подтвердила планы продать торговые точки в России

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что шведско-нидерландская торговая сеть IKEA пока не подтвердила планы продать торговые точки в России. Его слова приводит ТАСС.

«Пока Ikea не подтверждает, что они собираются продавать [торговые точки в РФ], поэтому рано что-то говорить на эту тему», — сказал замминистра.

15 июля IKEA объявила, что полностью уходит из России. Всех сотрудников решили сократить, а заводы и производство — продать другому владельцу. Вскоре после этого компания устроила онлайн-распродажу товаров, однако из-за наплыва посетителей сайт был некоторое время недоступен.

Компания сообщила о прекращении полноценной работы магазинов в России в начале марта — после начала специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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