В Литве заявили о превышающих помощь Киеву затратах Евросоюза на газ из России

Экс-глава МИД Литвы Линкявичюс: ЕС заплатил РФ за газ больше, чем Киеву в качестве помощи

Бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил в Twitter, что затраты Европейского союза (ЕС) на газ, нефть и уголь из России превысили объем помощи, которую блок направляет Киеву после начала специальной военной операции.

«Евросоюз на данный момент заплатил России несравненно больше денег, закупая нефть, газ и уголь, чем предоставил средств Украине в качестве помощи», — подчеркнул экс-министр.

По словам Линкявичюса, цены на нефть продолжают расти, а рубль укрепляется, однако Евросоюз продолжает подготовку седьмого пакета санкций.

Экс-глава МИД Литвы не увидел смысла в седьмом пакете санкций против России. По его мнению, новые антироссийские ограничения ни на что не повлияют.

14 июля сообщалось, что в седьмой пакет санкций будет включен запрет на экспорт золота из России. Кроме того, стало известно, что ЕС готовится внести в санкционный список более 50 физических и юридических лиц.

