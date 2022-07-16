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В Туркменистане заблокировали доступ к сайтам российских СМИ и VPN

В Туркменистане власти заблокировали доступ к сайтам российских СМИ и ко всем VPN

Фото: unsplash

В Туркменистане власти перекрыли доступ ко всем новостным сайтам России. Об этом сообщает местное издание «Азия Плюс».

Заблокированы ТАСС, РИА «Новости», «ИноСМИ», РБК и российские телеканалы. Российские СМИ были последними в Туркменистане иностранными источниками информации, работающими в стране. Доступа к ним нет, как к сайтам, так и через мобильные приложения. Недавно туркменские власти перекрыли азербайджанские, казахстанские и кыргызстанские новостные сайты

Кроме того, ограничен доступ к сервисам многих иностранных банков, платежных систем, Microsoft Store и App Store. Блокировки произошли на фоне прекращению работы практически всех VPN-сервисов.

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Любовь Ширижик
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