В Италии усомнились в продолжении поставок оружия Украине из-за кризиса

Глава МИД Италии Ди Майо заявил о возможности прекращения поставок оружия Украине

Италия едва ли сможет продолжить поставлять оружие на Украину на фоне политического кризиса, который переживает страна. Такими сомнениями поделился глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо в интервью брюссельскому изданию Politico, его цитирует РИА Новости.

«Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправлять оружие. Это одна из многих серьезных проблем», — заявил дипломат.

Он также отметил, что в случае если правительство Италии уйдет в отставку после выступления премьер-министра Марио Драги, которое назначено на среду, 20 июля, Рим не сможет заключать и новые контракты на поставку энергоресурсов. По словам Ди Майо, это станет серьезным вызовом для страны с приближением зимы.

Ранее глава МИД Италии заявил о риске проведения досрочных выборов в стране. При таком развитии событий Италия может не восстановить экономику, не принять второй пакет мер по поддержке размером 15 миллиардов евро для амортизации цен на энергоносители и не отстоять введение ограничений цен на газ в Европе.