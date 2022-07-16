Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Минпромторге высказались о планах Zara вернуться на российский рынок

Замглавы Минпромторга Евтухов: Zara не заявляла о планах вернуться на российский рынок.

Фото: агентство «Москва»

Бренд Zara пока не заявлял о планах вернуться на российский рынок. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, передает ТАСС.

«Информации по возвращению Zara у нас нет. Но у нас есть желание помочь российским производителям активнее занять тот рынок, который прежде занимали коллеги из Inditex. И для этого у российских брендов есть все возможности, я считаю», — высказался замминистра.

Евтухов подчеркнул, что поддержка отечественных производителей никак не ограничивает работу зарубежных компаний. «Иностранные компании работают на нашем рынке, как и работали прежде — и китайские, и индийские производители, и турецкие. Все они всегда были представлены на нашем рынке и продолжат составлять конкурентную среду»", — отметил замглавы Минпромторга.

Ранее «Известия» со ссылкой на знакомого с деталями ситуации брокера торговой недвижимости писали, что холдинг Inditex, включающий в себя бренды Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius решил продлить договоры аренды с собственниками торговых центров на специальных условиях до конца 2022 года либо в некоторых случаях — до марта 2023 года. При этом отмечалось, что холдинг рассматривает несколько перспектив продолжения сотрудничества с местным рынком, но на данный момент не может определиться с выбором.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Американский сенатор призвал перестать брать в НАТО постсоветские страны
В Минпромторге высказались о планах Zara вернуться на российский рынок
Европейцам назвали способ пережить сокращение поставок газа из России
Минпромторг задумал отменить НДС для одной категрии товаров
США отказались от санкций против Индии за покупку российских С-400
В России ответили на обвинения в уничтожении культурных ценностей Украины
Перекресток на юге Москвы назвали «адом для водителя»
Знаменосец сборной России рассказала о предложении тренироваться в Китае
Саудовский принц усмехнулся из-за неудобного вопроса Байдену и попал на видео
Европе предрекли беды зимой из-за остановки «Северного потока»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.