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Назван возможный срок возвращения Zara в Россию

«Известия»: бренд Zara может вернуться в Россию в 2023 году

Фото: Алеев Егор / РИА Новости

Назван возможный срок возвращения в Россию холдинга Inditex, включающего в себя бренды Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на знакомого с деталями ситуации брокера торговой недвижимости.

Отмечается, что компания решила продлить договоры аренды с собственниками торговых центров на специальных условиях до конца 2022 года либо в некоторых случаях — до марта 2023 года. Речь идет о минимальной оплате за использование помещений магазинов.

При этом указывается, что холдинг рассматривает несколько перспектив продолжения сотрудничества с местным рынком, но на данный момент не может определиться с выбором. Среди вариантов — продажа бизнеса местному партнеру и продажа прав на франшизу.

Ранее стало известно, что ретейл-компания Inditex прекратит работу в России на неопределенный срок на фоне ситуации с Украиной. Холдинг полностью закрыл магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

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