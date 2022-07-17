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В Болгарии рассказали о выгодной для Путина «катастрофе» Европы и США

Экономист Сарийски заявил, что катастрофически низкий курс евро выгоден для Путина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Низкий курс повлияет на экономики США и Европейского союза катастрофически, но России это выгодно, заявил Bulgaria ON AIR экономист Григор Сарийски.

Эксперт напомнил, что в середине недели курс европейской валюты впервые с 2002 года упал ниже стоимости доллара США. «Такой низкий курс — катастрофа как для европейской, так и для американской экономики», — уточнил специалист. Сарийски уточнил, что страны предпримут усилия по достижению паритета. Экономист объяснил, что почти половина импортеров ЕС получают прибыль.

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При этом обменный курс на данный момент не выгоден европейским производителям, поскольку они платят в долларах, а экспорт идет в евро. Специалист считает, что ситуация складывается удачно для Москвы. «В этом году Болгария заплатила российскому президенту Владимиру Путину и его окружению на два миллиарда больше — евро дешевеет, а цены на топливо растут. Нам стоит привыкать к тому, что топливо стало дорогим. Санкции привели к увеличению финансирования российской экономики», — рассказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что меры, введенные против страны, являются беспрецедентными.

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Марина Совина
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