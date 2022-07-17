В Испании назвали перспективного соперника США и Европы

Rebelion: БРИКС может стать перспективным соперником США и Европы

В Испании группу БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, назвали перспективным соперником США и Европы на мировой арене. Об этом пишет издание Rebelion.

Согласно материалу, союз продолжает укреплять и расширять многополярное сотрудничество, что дает ему преимущество перед США и ЕС, экономика которых пострадала от антироссийских санкций.

Автор статьи, аналитик Хедельберто Лопес Бланш отметил, что группа упомянутых стран следует программам развития, экономической интеграции и выгодной торговли для государств-партнеров. Утверждается, что данные стремления привлекают больше сторонников к вступлению в организацию.

Обозреватель также упомянул, что прошедший в июне саммит БРИКС дал возможность наладить контакты между российскими и зарубежными компаниями. Так, в ходе упомянутого заседания обсуждалось увеличение поставок китайских автомобилей в Россию и открытие индийских магазинов в Москве.

Ранее в июле президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд предрекла организации расширение в ближайшее время. По ее словам, мир и сотрудничество являются приоритетами организации. По этой причине претендующие на членство в БРИКС государства должны отвечать требованиям в культурном и экономическом плане.