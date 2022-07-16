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БРИКС предрекли скорое расширение

Президент международного форума БРИКС Ананд заявила, что организация вскоре расширится

Фото: Reuters

Президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд в эфире телеканала «Соловьев Live» предрекла расширение организации в скором времени. По ее мнению, в ближайшем будущем новые страны захотят присоединиться к объединению таких государств, как Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, передает ТАСС.

«Судя по тому, как сейчас развивается ситуация, мне кажется, что новые страны присоединятся и будет еще больше государств, которые обратятся за членством. Мы посмотрим, как пройдет саммит в Южной Африке и как Южная Африка будет рассматривать эти заявки, сколько их окажется, какие страны будут выбраны и как будут расставляться приоритеты», — заявила она.

Ананд назвала мир и сотрудничество главными приоритетами организации, отметив, что желающие вступить в БРИКС государства должны отвечать требованиям в культурном и экономическом плане. Она выразила уверенность в том, что на саммите, который пройдет в следующем году, можно будет наблюдать множество изменений, а также новых членов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что БРИКС в случае расширения не сможет стать альтернативой G20, поскольку это два взаимодополняющих механизма.

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Марина Совина
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