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Песков заявил о невозможности становления БРИКС альтернативой G20

Песков заявил, что БРИКС в случае расширения не сможет стать альтернативой G20

Фото: Marcos Correa / Reuters

БРИКС в случае расширения не сможет стать альтернативой G20, это два взаимодополняющих механизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, невозможно. Это важный механизм координации, взаимодействия, сотрудничества, в который входят страны с очень большой долей мирового ВВП. Но, конечно, "Двадцатка" — это совсем другой механизм, более широкий. Поэтому они не взаимозаменяющие, они, скорее, взаимодополняющие», — сказал представитель Кремля.

Ранее Саудовская Аравия, Египет и Турция захотели вступить в БРИКС, планы государств раскрыла президент международного форума группы Пурнима Ананд. Она указала, что решение обсуждалось Россией, Китаем и Индией во время 14-го саммита лидеров БРИКС.

По словам Ананд, объединение не должно занять много времени, поскольку страны уже находятся в процессе вступления. Однако государства войдут в БРИКС не одновременно. Обсуждение по Ирану, Аргентине, Саудовской Аравии, Египту и Турции можно ожидать уже на следующем саммите в ЮАР в 2023 году.

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Виктория Кондратьева
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