Блогерша раскрыла простой способ завить волосы без плойки

Блогерша Эмили Элизабет сделала укладку с помощью легинсов и показала результат

Блогерша Эмили Элизабет раскрыла простой и доступный способ завить волосы без использования плойки. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

В видео юзерша с никнеймом eggdressesup показала, как сделать укладку с помощью легинсов. Так, девушка накинула вещь на макушку, разделила волосы на две равные части и каждую из них накрутила на штанины таким образом, чтобы получились спирали. После этого она закрепила концы и спрятала их под сделанную из резинки легинсов «шапку».

С данной конструкцией автор легла спать, а утром следующего дня продемонстрировала результат. После проведенной процедуры она получила крупные локоны и прикорневой объем.

Ролик набрал более 1,4 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись благодарить Эмили Элизабет за лайфхак в комментариях. «Отличный способ применения старых легинсов», «Пижамные штаны, я уже иду!», «Я тоже так делаю, но с колготками», «Ты гений!» — писали юзеры.

Ранее в июле парикмахер из Италии Алессиа показала способ сделать идеальную укладку за пять минут. Стилистка посоветовала предварительно нанести на волосы сыворотку, после чего разделить их на две равные части, скрутить в плотный жгут и высушить феном. Распустив жгут после проделанной манипуляции, итальянка получила крупные упругие локоны.