Впервые выявлено месторождение нейтрино

The Astrophysical Journal Letters: впервые выявлено, что нейтрино рождаются в блазарах

Международная команда астрофизиков, возглавляемая сотрудниками из Университетов Вюрцбурга и Женевы (JMU и UNIGE), впервые выявила месторождение нейтрино. Выводы работы опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

До сих пор точное происхождение нейтрино оставалось под вопросом. Однако с помощью последнего исследования, осуществленного на нейтринной обсерватории IceCube в Антарктиде и каталога блазаров BZCat, удалось доказать, что нейтрино рождаются в блазарах — ядрах галактик, питаемых сверхмассивными черными дырами. Для этого ученые создали программу, оценивающую связь между нейтрино и блазарами. Результаты показали, что предположения астрофизиков оказались верны.

В апреле группа астрономов из разных стран заявила об открытии редкого миллисекундного пульсара, представленного в виде двойной нейтронной звезды. По мнению исследователей, это светило образовалось после взрыва сверхновой с захватом электронов.