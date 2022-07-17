Синоптики пообещали москвичам потепление

Синоптики пообещали москвичам сырую погоду и потепление к концу недели

В «Фобосе» пообещали, что потепление в Москве наступит к концу наступающей недели. О том, что москвичам нужно ждать сырой погоды, пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника метеорологического центра Евгения Тишковца.

По словам специалиста, грядущая неделя в Москве в метеорологическом отношении напомнит раннюю осень. «Каждый день Русскую равнину будут утюжить североатлантические циклоны, неся с собой полчища дождевых туч. Такая пасмурная и сырая погода, естественно, ограничит приток лучистой энергии солнца», — рассказал синоптик, добавив, что регион постепенно окажется в тылу гигантского атмосферного вихря, куда из акватории арктический морей устремится струя холодного воздуха.

Температурный фон к середине недели, продолжил Тишковец, окажется на 4-5 градусов ниже климатической нормы, и погода напомнит начало сентября. В дневные часы в Москве будет не выше плюс 18-20 градусов по шкале Цельсия, добавил синоптик, по области — не выше плюс 16-21. О купальном сезоне, предупредил эксперт, речи быть не может, возникнет ощущение конца метеорологического лета.

К концу недели температура станет выше, заверил специалист.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что короткие дожди на следующей неделе будут в Москве практически каждый день. Кроме того, он отметил, что в столице будет преобладать скандинавский тип погоды, когда скромное тепло совмещается с короткими дождями.