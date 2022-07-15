Синоптик спрогнозировал сентябрьскую погоду в Москве

Синоптик Тишковец спрогнозировал сентябрьскую погоду в Москве на следующей неделе

В Москве на следующей неделе ожидается температура воздуха, которая соответствует климатической норме мая или сентября. Похолодание будет нарастать, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

«В понедельник это плюс 20, во вторник плюс 19. Первая половина следующей недели это от 19 до 21 в лучшем случае, но здесь мы даже чуть-чуть не дотянем до положенных норм летних месяцев, то есть это температура будет больше похожа либо на конец мая, либо на начало сентября», — сказал синоптик.

По его прогнозам, короткие дожди на следующей неделе будут практически каждый день. Тишковец отметил, что в ближайшее время возвращения умеренного тепла ждать не стоит — в городе будет преобладать скандинавский тип погоды, когда скромное тепло совмещается с короткими дождями.

Ранее метеоролог Александр Шувалов пообещал москвичам «псевдотропическую погоду» до выходных. Он объяснил такие климатические условия перестройкой атмосферных процессов.