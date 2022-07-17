Спецназовец рассказал о вербовке СБУ жителей подконтрольных России территорий

Спецназовец рассказал, что СБУ вербует оказавшихся в сложной ситуации мирных жителей

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) занимаются вербовкой мирных жителей на территориях, перешедших под контроль российских войск в ходе спецоперации. О принципах их работы рассказал «МК» сотрудник одного из российских спецподразделений, имя которого не разглашается.

По словам собеседника издания, в основном СБУ пытается вербовать три категории людей. В первую попадают те, на кого у сотрудников спецслужбы есть некий компромат, разглашения которого граждане боятся. Во вторую категорию входят те, кто оказался в сложной жизненной ситуации или тяжелом материальном положении — они, считает источник, «готовы на все».

«И третий вариант, который также нельзя сбрасывать со счетов, — это идейные националисты. Они априори заняли проукраинскую позицию и готовы сотрудничать по идеологическим соображениям», — пояснил спецназовец.

Он отметил, что в целом методы работы контрразведки давно известны, и выявление шпионов не представляет особой трудности для профессионалов, особенно в цифровую эпоху. В случае же, когда на территории нет мобильной связи и интернета, как в ряде освобожденных населенных пунктов на Украине, основным источником информации становится местное население, с которым проводится постоянная работа.

По мнению собеседника «МК», в регионах, которые переходят под контроль России и республик Донбасса, следует создавать спецподразделения по типу СМЕРШ.