Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсоне заявили о готовности строить суда для России

Глава ВГА Херсона Кобец заявил о готовности местного завода строить суда для России

Фото: Shutterstock

Судостроительный завод в Херсоне готов строить суда для нужд России. Об этом в воскресенье, 17 июля, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Кобец, передает РИА Новости.

«Наш завод судостроительный специализируется на определенном типе судов, которые сейчас необходимы в России. Это суда типа "река — море" с плоским днищем», — пояснил политик.

По его словам, в городе есть возможность производить как сухогрузы, так и нефтеналивные суда. Кобец подчеркнул, что в настоящее время херсонское предприятие уже может начать строительство, но нуждается в заказах.

Ранее в июле стало известно, что в Херсоне нашли пригодную для Военно-морского флота (ВМФ) России подводную лодку — ее можно будет использовать после реставрации. Уточнялось, что субмарина находится на территории судостроительного завода.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев пригрозил Судным днем желающим напасть на Крым
Германия сократила закачку газа в хранилища на фоне ремонта на Северном потоке
Медведев высказался о неизбежности успеха спецоперации на Украине
Медведев предсказал последствия попыток вести кампанию «до последнего украинца»
Экономист предсказал год начала всемирного голода
Брошенный пункт элитной бригады ВСУ в Лисичанске попал на видео
Россияне признались в недовольстве отпуском этого лета
Глава IBU отреагировал на гибель биатлониста Малиновского на Камчатке
Медведев заявил о желающих растерзать Россию
Медведев рассказал о зависти Запада России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.