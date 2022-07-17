В Херсоне заявили о готовности строить суда для России

Глава ВГА Херсона Кобец заявил о готовности местного завода строить суда для России

Судостроительный завод в Херсоне готов строить суда для нужд России. Об этом в воскресенье, 17 июля, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Кобец, передает РИА Новости.

«Наш завод судостроительный специализируется на определенном типе судов, которые сейчас необходимы в России. Это суда типа "река — море" с плоским днищем», — пояснил политик.

По его словам, в городе есть возможность производить как сухогрузы, так и нефтеналивные суда. Кобец подчеркнул, что в настоящее время херсонское предприятие уже может начать строительство, но нуждается в заказах.

Ранее в июле стало известно, что в Херсоне нашли пригодную для Военно-морского флота (ВМФ) России подводную лодку — ее можно будет использовать после реставрации. Уточнялось, что субмарина находится на территории судостроительного завода.