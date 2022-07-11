В Херсоне нашли пригодную для российского флота подлодку

Власти Херсона сообщили о стоящей в городе подлодке, которая может пригодиться ВМФ России

В Херсоне нашли пригодную для Военно-морского флота (ВМФ) России подводную лодку — ее можно будет использовать после реставрации. Об этом заявил глава администрации области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По словам Сальдо, подлодка, стоит на территории судостроительного завода. «Ее надо бы восстановить, и она послужит еще [российскому] флоту», — заявил он.

Представитель власти также сообщил, что судостроительные предприятия города готовы начать работу, однако они находятся слишком близко к линии фронта. «Мы уверены, что он (фронт) отодвинется, и весь этот потенциал начнет работать», — сказал Сальдо.

15 июня в Херсоне возобновил работу морской порт. На его территории восстанавливают судоходную инфраструктуру, одним из главных приоритетов порта станет обслуживание речного транспорта.