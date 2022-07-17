В Госдуме предрекли Киеву сокрушительный ответ в случае удара по Крымскому мосту

Депутат Госдумы Шеремет предрек Киеву сокрушительный ответ при ударе по Крымскому мосту

В случае попытки Киева нанести удар по Крымскому мосту, ответ России будет сокрушительным и не оставит Украине шанса оправиться. С таким заявлением выступил депутат Государственной думы Михаил Шеремет, его слова приводит РИА Новости.

«Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом», — заявил парламентарий.

По словам Шеремета, при попытке такой провокации, будут нанесены удары по украинским центрам принятия решений и логистическим узлам.

В свою очередь, член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что подобные намерения Киева в очередной раз показывают необходимость денацификации и демилитаризации всей территории Украины.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, что в планах ВСУ значится нападение на Крымский мост. Он пояснил, что украинские солдаты атакуют его при первом же появлении такой технической возможности.