Сенатор Клишас: угрозы атаки на Крым показывают необходимость демилитаризации всей Украины

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале прокомментировал угрозы Киева атаковать Крым или Крымский мост. Сенатор считает, что подобные намерения в очередной раз показывают необходимость денацификации и демилитаризации всей территории Украины.

Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры Андрей Клишас председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству

Нападение при первой возможности

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут нанести ракетные удары по Крыму в том случае, если Запад передаст Киеву обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и М270.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, что в планах ВСУ значится нападение на Крымский мост. Он пояснил, что украинские солдаты атакуют его при первом же появлении такой технической возможности.

Как только появится первая техническая возможность, мост тут же станет этим объектом. Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает Алексей Арестович советник главы офиса президента Украины

Жители Крыма могут быть спокойны

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек высмеял планы властей Украины о нанесении ударов по территории полуострова. По его словам, попасть ракетой в Крым — это все равно что биться головой о стену. Он уверен, что в Киеве активно прорабатывают данный сценарий и обязательно предпримут попытку атаки в будущем, однако подчеркнул, что Крым надежно защищен эшелонированной системой ПВО, в связи с чем попытки обстрела вряд ли обернутся удачей для украинских военных.

Политолог уверен, что если в руках украинских солдат окажутся оперативно-тактические ракеты с дальностью до 300 километров, то они не смогут устоять и тут же опробуют их на крымском направлении, прекрасно понимая, что они в любом случае будут сбиты. Он отметил, что в этом вопросе Киеву важен не столько сам факт удачной атаки, сколько показательное шоу, которое власти представят в виде «великой победы».

А то, что ракету собьют — это уже другой вопрос, в конце концов можно выставить какое-нибудь архивное видео неважно какого года. Ведь на обмане общественности украинские нацисты, что называется, собаку съели Руслан Бальбек крымский политический эксперт