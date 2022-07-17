В Запорожье заявили о поставленном Зеленскому ультиматуме Запада

Член ВГА Запорожья Рогов заявил о поставленном Зеленскому ультиматуме не сдавать Славянск

Запад поставил перед президентом Украины Владимиром Зеленским ультиматум, согласно которому тот должен не допустить сдачи города Славянск на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 17 июля, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает РИА Новости.

«По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено», — рассказал представитель администрации.

Он уточнил, что на фоне этого украинские военные прилагают значительные усилия, пытаясь удержать город, в том числе берут в заложники детские учреждения и «массу других гадостей творят». При этом Рогов выразил уверенность в том, что потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) контроля над Славянском неизбежна.

Ранее Рогов обратился к властям Киева с просьбой вывести войска ВСУ из областного центра Запорожья. По его словам, в настоящее время разрабатывается план для освобождения города с минимальными потерями и разрушениями инфраструктуры.