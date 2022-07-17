В Запорожье заявили о поставленном Зеленскому ультиматуме Запада
Запад поставил перед президентом Украины Владимиром Зеленским ультиматум, согласно которому тот должен не допустить сдачи города Славянск на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 17 июля, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает РИА Новости.
«По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено», — рассказал представитель администрации.
Он уточнил, что на фоне этого украинские военные прилагают значительные усилия, пытаясь удержать город, в том числе берут в заложники детские учреждения и «массу других гадостей творят». При этом Рогов выразил уверенность в том, что потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) контроля над Славянском неизбежна.
Ранее Рогов обратился к властям Киева с просьбой вывести войска ВСУ из областного центра Запорожья. По его словам, в настоящее время разрабатывается план для освобождения города с минимальными потерями и разрушениями инфраструктуры.