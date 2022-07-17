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Зеленского призвали вывести войска из Запорожья

Член ВГА Запорожской области Рогов призвал Зеленского вывести ВСУ из региона
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов обратился к властям Киева с просьбой остановить оккупацию областного центра и вывести войска Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости.

Рогов заявил, что Запорожье освободят, и призвал президента Украина Владимира Зеленского вывести ВСУ из региона. По его словам, сейчас разрабатывают план для освобождения города с минимальными потерями и разрушениями инфраструктуры. Он добавил, что жители части региона, подконтрольной украинским силам, надеются на освобождение и просят «избавить их от оккупации украинских националистов». Сейчас в городе проводят «массовые облавы».

«Призываю жителей города быть острожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобожденную территорию. Если такой возможности уже нет - запаситесь продуктами и водой, а также найдите максимально безопасное место в условиях городских боев, к которым ведут Запорожье взявшие в заложники мирное население города террористы Зеленского», — сказал Рогов.

Ранее в Запорожье обещали справедливый референдум о вхождении в состав России. С таким заявлением выступил глава региона Евгений Балицкий.

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Марина Совина
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