Экс-глава Службы внешней разведки Украины заявил об «ультиматуме» Путина Киеву

Бывший глава разведки Украины Маломуж заявил, что Путин выдвинул ультиматум Киеву

Россия ожидает, что переговоры с Украиной будут идти на ее условиях, в ином случае она усилит боевые действия, заявил бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР), генерал армии Николай Маломуж, пишет РБК со ссылкой на издание «Обозреватель».

По словам экс-главы внешней разведки, фактически Москва выдвинула «ультиматум» Киеву.

Ультиматум Путина таков: либо в ближайшие полторы-две недели Россия начинает масштабное наступление на Донецк, усиливает давление на Харьков и на юг, либо переговоры проходят на ее условиях

Николай Маломуж бывший глава Службы внешней разведки Украины

Ультиматум

Николай Маломуж был председателем Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы

Генерал добавил, что Москва требует признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), полный переход Донецкой и Луганской областей под контроль российской армии, «демилитаризацию» и невступление Украины в НАТО. Маломуж уточнил, что Кремль добивается установления статуса-кво на территориях, которые сейчас контролируют российские военные — в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Переговоры

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский рассказал, что беседа позволила Москве получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

29 марта состоялись последние очные переговоры российской и украинской делегаций во дворце Долмабахча в Стамбуле

В мае украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным только по вопросу прекращения конфликта. Организовать встречу на уровне президентов все труднее из-за того, что «есть какая-то линия, которую перейти уже сложно», подчеркнул он.

Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из России, кроме как с президентом. И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить Владимир Зеленский президент Украины

В июне Кремль обвинил Киев в заморозке переговоров по урегулированию ситуации. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, о возобновлении мирных переговоров «сейчас речи не идет».

Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Ситуация на Украине

В июне Киев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени могут перейти к контрнаступлению при условии наличия бронетехники. В министерстве обороны страны сообщили, что Зеленский дал приказ отвоевать юг государства.

Глава военного ведомства Алексей Резников отметил, что численность ВСУ достигает 700 тысяч человек, в общей сложности к участию в военных действиях может быть привлечено около миллиона, вместе с Национальной гвардией, полицией и пограничной службой.

Президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать план. После этого свою работу должны выполнить в Генштабе и сказать, что нам нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться цели Алексей Резников министр обороны Украины

При этом российские военные начали стягивать современную технику к линии фронта в Донбассе.

1 июня в Киеве сообщили, что ежедневные боевые потери армии составляют 60-100 погибших солдат и до 500 раненых. Министерство обороны России заявило о потерях в конце марта (1351 погибший, 3825 раненых)

Журналисты заметили боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которая двигалась в сторону фронта под Северском. Они отметили, что в указанный район направляется все больше современных боевых машин.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь ДНР и ЛНР.