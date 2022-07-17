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На Западе сообщили об изменении тактики американской поддержки Украины

TAC сообщил, что США сменили тактику поддержки Украины и сделали ее поэтапной

Фото: Pixabay

США изменили тактику поддержки Украины и сделали ее поэтапной, об этом сообщил обозреватель западного издания The American Conservative Брэдли Девлин.

«Администрация Байдена и Конгресс США уже сменили тактику и выбрали более поэтапный подход к оказанию Украине как военной, так и иной поддержки. Миллиард здесь, миллиард там, а может быть и пара миллиардов, если они вежливо попросят», — отмечается в материале.

Девлин пояснил, что потоки денег и военной техники стало сложнее отслеживать, однако они не иссякают. Причиной изменения схемы поставок он назвал нарастающее возмущение общественности Соединенных Штатов по поводу вовлеченности в украинский конфликт.

Пентагон в начале июля заявил, что Вашингтон выделит Украине очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Уточнялось, что Киев в том числе получит четыре смонтированных на колесном шасси комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

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Марина Совина
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