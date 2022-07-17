Вучич отреагировал на запрет Хорватии посетить лагерь смерти Ясеновац

Президент Вучич заявил, что Сербия не забудет о трагедии в хорватском концлагере Ясеновац

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на решение властей Хорватии отказать ему в посещении бывшего лагеря смерти Ясеновац и заявил, что сербы никогда не забудут о трагедии и жертвах усташей. Об этом он написал в личном Twitter-аккаунте.

Вучич опубликовал фотографию мемориального комплекса в концлагере Ясеновац с подписью: «Только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет».

Ранее министр иностранных дел Сербии Никола Селакович сообщил, что МИД направил хорватским представителям ноту протеста в связи с запретом Вучичу посетить концлагерь Ясеновац, на котором похоронены члены семьи президента. При этом он подчеркнул, что поверенная в делах посольства Хорватии отказалась принять ноту протеста от сербской стороны и выразил надежду, что Хорватия все же обеспечит Вучичу возможность посетить Ясеновац в любую дату до 17 сентября.

Сеть лагерей смерти существовала на территории хорватского коллаборационистского образования — Независимого государства Хорватия. Хорватские фашисты — усташи уничтожили более сотни тысяч сербов, евреев и цыган. Точных данных о количестве жертв не существует, по минимальным подсчетам известно о 83 тысячах жертв.