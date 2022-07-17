МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за скандала с Вучичем

МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить лагерь Ясеновац

МИД Сербии направил Хорватии ноту протеста после того, как ее власти запретили сербскому президенту Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил глава министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, передает РИА Новости.

«Министерство иностранных дел шокировано антицивилизационным и антиевропейским решением властей Хорватии о невозможности президенту Сербии посетить мемориальный комплекс Ясеновац», — зачитал Селакович текст документа. При этом он подчеркнул, что поверенная в делах посольства Хорватии отказалась принять ноту протеста от сербской стороны.

По словам министра, сербские власти оценивают действия Загреба как скандальные и пугающие. Селакович также заверил, что правительство страны примет решение об ответных мерах «в соответствии с международным правом».

В то же время глава МИД выразил надежду, что хорватская сторона все же обеспечит Вучичу возможность посетить Ясеновац в любую дату до 17 сентября.

О новом скандале между Белградом и Загребом ранее заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. По ее словам, конфликт вызван отказом Хорватии разрешить президенту Сербии посетить мемориал на месте бывшего хорватского концлагеря Ясеновац, в стенах которого в годы Второй мировой войны погибли тысячи сербов.