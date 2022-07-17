Назван способ правильно выбирать арбуз

Менеджер Лемешева призвала покупать арбузы в супермаркетах и на рынках из-за проверок

Старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки «Перекрестка» Юлия Лемешева рассказала россиянам, где следует покупать арбузы. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Лемешева назвала способ правильно выбирать арбуз и призвала его покупать в супермаркетах и на рынках, поскольку там ягоды проходят проверки на наличие пестицидов, нитратов и радионуклидов. В необорудованных торговых точках эти исследования не проводят.

По мнению эксперта, следует покупать арбузы весом в семь-девять килограммов, с разнообразными контрастными полосами и небольшим желто-оранжевым пятном. Если спелый плод постучать, то звук станет звонким, а ладонь почувствует отдачу.

«Опытные покупатели, как правило, выбирают арбуз "по стуку". Постучите по ягоде кулаком — созревшие плоды издают ясный и звонкий звук, а недозрелые арбузы отзываются глухо. Можете приложить ухо к арбузу, как к морской раковине, и легонько его сжать — спелый арбуз чуть-чуть затрещит», — объяснила она.

Специалист добавила, что необходимо хранить арбуз при 10-15 градусах и 80-90 процентах влажности воздуха. В целом виде он пролежит несколько месяцев. Лемешева напомнила, что нельзя хранить разрезанный арбуз при комнатной температуре, поскольку он начинает портиться спустя пару часов.

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