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Зеленский прокомментировал решение Канады отдать турбину для «Северного потока»

Зеленский: Киев никогда не воспримет решение Канады отдать турбину для «Северного потока»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Канады отдать турбину Siemens для газопровода «Северный поток». Его слова передает ТАСС.

Украинский лидер сообщил, что провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе него политики обсудили сотрудничество стран, а Зеленский поблагодарил Оттаву за поддержку Киева. «Но особо отметил, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для "Северного потока", которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима», — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский осудил решение Канады вернуть в Германию отремонтированную турбину для газопровода «Северный поток». Украинский лидер отметил, что такой шаг повлечет за собой множество проблем.

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Марина Совина
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