Зеленский прокомментировал решение Канады отдать турбину для «Северного потока»

Зеленский: Киев никогда не воспримет решение Канады отдать турбину для «Северного потока»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Канады отдать турбину Siemens для газопровода «Северный поток». Его слова передает ТАСС.

Украинский лидер сообщил, что провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе него политики обсудили сотрудничество стран, а Зеленский поблагодарил Оттаву за поддержку Киева. «Но особо отметил, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для "Северного потока", которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима», — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский осудил решение Канады вернуть в Германию отремонтированную турбину для газопровода «Северный поток». Украинский лидер отметил, что такой шаг повлечет за собой множество проблем.