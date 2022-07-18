На Украине заявили об аресте имущества российского бизнесмена

Бюро экономической безопасности Украины заявило об аресте имущества российского бизнесмена

Бюро экономической безопасности Украины заявило об аресте имущества неназванного российского бизнесмена на общую сумму 13,5 миллионов долларов. Сообщение ведомства приводит РИА Новости.

«Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольных лиц принадлежат одному из российских бизнесменов. Речь идет о сети развлекательных заведений и заведений общественного питания, расположенных в разных городах Украины», — говорится в сообщении.

Среди активов, на которые был наложен арест, значатся заведение общепита, несколько земельных участков, а также многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс.

После начала российской спецоперации на Украине был принят закон о принудительном изъятии собственности России и ее резидентов. Также власти страны призывали западных союзников направить заблокированные в их странах российские активы Киеву.

